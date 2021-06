Hindrek Riikoja: miks riik laste suvetööd ei soodusta?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

14aastane kaheksanda klassi noor võib päevas töötada kuni neli tundi. Läheb päev aga pikemaks, on kuri karjas ja tööinspektsioon tööandjal turjas. Pentsik on selle juures aga tõsiasi, et kaheksandas klassis ei ole seitsme-kaheksatunnised koolipäevad sugugi haruldased ning kaks-kolm tundi kodus õppimist on samuti täiesti loomulik. Kui sellele lisada veel huvikool või trenn, on 12 tundi päevast läinud, kuid selle vastu ei sõdi ükski seadus või ametkond.

Saab laps aasta vanemaks, pikeneb tema töötamise õigus kuuele tunnile. Kuid ikkagi on seda tunduvalt vähem, kui kulub aega üheksandas või kümnendas klassis koolile ja õppimisele. Riik võiks olla sellistes asjades järjepidev ning kui teraselt jälgitakse laste tööaega, võiks samasugune kullipilk jälgida ka koolitöid.