ÜKSIKASJALIK ÕPETUS | Unustage hapukoor! Mida tegelikult teha, kui jaanilõke kõrvetab või päike põletab

Tallinna Kiirabi vanemarst dr Riina Räni, kes on erakorralises meditsiinis töötanud juba 39 aastat, räägib, et igal jaanipäeval on olnud vähemalt üks väljakutse, kus tegu eluohtliku olukorraga. Näiteks maja läheb põlema või miski plahvatab. Tihtipeale on põhjuseks tule­ohutusreeglite eiramine.

“Mina kiirabiarstina pean ütlema: ärge hüpake üle lõkke. Seda enam veel kunstkiust kleidis,” märgib ta.

Dr Räni sõnul on ohukohaks ka saunakerised – igal aastal kukub paar inimest nende vastu.

