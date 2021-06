THUNIDE KÜLVIKALENDER | Heinakuu ehk juuli

Kui juuli esimene dekaad on veel niiske-jahe, siis kaks järgmist on juba suviselt soojad. Marss liigub 11. ja Veenus 12. juulil Vähi vee-elemendist Lõvi soojuselementi, ka Merkuur vahetab 11. juulil Sõnni tähtkuju Kaksikute vastu. 12. juulil on lisaks valgustrigoon. Juulikuus on ohtralt planeediopositsioone: 1. ja 7. juuli opositsioonid on vesise-maise iseloomuga, seevastu 17., 22. ja 25. juuli opositsioonid toetavad valguse-soojuse võidulepääsu. Päike siseneb 20. ja Merkuur 27. juulil Vähi tähtkujusse, kuu lõpuosas võib taas arvestada sademetega.