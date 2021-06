AUTOARVUSTUS | Igas mõttes etem Outback - korralik kliirens on millimeetreid veelgi juurde saanud

Uus ehk kuuenda põlvkonna Subaru Outback on kahtlemata Subaru Outback, seda ka siis, kui vaadata kaugelt ja kehva ilmaga. Samas tuleb tunnistada, et auto on uus mis uus. Õigupoolest on isegi kaks autot: üks, mis vaatab rohkem metsa poole ja teine, mis kiikab enam linna. Tõsi, erinevused pole just väga märgatavad, aga siiski on suund tervitatav, kasvõi viimistluse ja katusereelingute mõttes.

Armatuurlaual peremehetseb ekraan, seda lausa nii, et raske on meenutada võimalikku konkurenti, kes ekraani nii julgelt eksponeeriks. Ta on nii mõnigi toll (11,6) suur, esinduslik,