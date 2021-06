Jana Rand: suvi on siis käes, kui saarlane koos rahvamassidega praamijärjekorras seisab

Mis siis muud, kui tuleb koos rahvamassidega paar tundi elust praamijärjekorras veeta. Suvi on käes ja peab oma saart hakkama ka teistega jagama. Nüüdsest tuleb hoolega meelde jätta, et sõidud oleksid rihitud mittepopulaarsetele nädalapäevadele ja kellaaegadele või siis sõiduplaane hoolega teha. Pole ka näha, et järjekorrad sellel paaril suvekuul kaoksid. Lihtsalt tuleb need üle elada, nagu rajud, tormid või ikaldused.