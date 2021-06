Sel aastal on võidupüha kolmapäeval ehk tööpäeval. Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem. Aga meie asutuses peavad töötajad ikka täistööajaga töötama. Kuidas pikemat tööpäeva kompenseeritakse?



Maalehe lugeja