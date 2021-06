Bianca Mikovitš: õiges aasta külas peab olema vähemalt üks sõnnikuhunnik

Viimase kaheksa aasta jooksul olen aasta küla komisjoni liikmena hinnanud 90 küla. Kuigi Eesti aasta külasid on nende hulgast valitud viis, ei kandideerinud teised asjata. Alati on olnud kahju, et välja saab anda vaid ühe peaauhinna, sest kui küla on juba kord sellele konkursile jõudnud, leidub temas nii sisu kui elujõudu.

Küladele on konkurss päris paras katsumus. Eks kujutage ise ette, et peate kellelegi kogu oma kujunemisloo koos tulevikuplaanidega loogiliselt ja arusaadavalt kahe tunniga ära rääkima ja seda veel kuidagi hinnatakse ka. Samas on see hea inventuur, mille käigus tuleb välja, et niimoodi asju koos vaadates on erinevaid tegemisi kogunenud hea hulk ning enda üle võib päris uhke olla.