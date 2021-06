Jüri Ratas: president ei saa öelda "ma vihkan"

Mida siis saaks president teha paremini, kui seda on teinud Kersti Kaljulaid? Ratas tõi näiteks, et ei saa öelda osale ühiskonnast sõnapaari "ma vihkan".

Avaldame katke Maalehe järgmises numbris ilmuvast intervjuust.

Kui räägitakse erinevatest presidendikandidaatidest, siis miks ei räägita Kersti Kaljulaidist? Poliitikute poolt ei kuule tema nime üldse.

Ühelt poolt on ta istuv president, teiselt poolt ei ole ta ju väga selgelt ja konkreetselt öelnud, kas temal on huvi kandideerida. Meie süsteemi juures on vaja teatud arv allkirju - 21 riigikogu liiget - et kandidaati saaks üles seada. Ei saa ju välistada, et tal on teatud erakondade toetus, kes soovivad teda kandidaadina üles seada, aga sellest ei ole praegu juttu olnud.

Kuidas on Teie hinnangul Kersti Kaljulaid selle pisut enam kui 4,5 aastaga presidendi ametis hakkama saanud? Teil ju koostöö on päris tihe olnud.