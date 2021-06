Jaaniõhtul võib siiski vihma tulla

Õhtuks päeval kogunenud energia õnneks ammendub. Pilved hajuvad ja tule süütamise ajaks sajuvõimalus väheneb. Sooja on jaaniõhtul üle 20 pügala ja ega ka öösel termomeeter 20 kraadikriipsust eriti madalamale lange. Nii et külma pärast pealisriideid vaja pole, küll aga kihulaste ja sääskede tõttu, kes soojas niiskuses pillerkaaritavad.

Jaanipäevaks jääme ebapüsivasse õhumassi, 25ndal saabub lõuna poolt madalrõhulohk. Öösiti on pilvi vähe, kuid päeval arenevad võimsad rünksaju- ja äikesepilved. Sajab hoovihma, kohati kallab nagu ämbrist ja äikesepilvedega kaasnevad tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur tõuseb päeval 30–33 kraadini ning vaid sajupilvede all ja rannikul on õhk veidi värskendav. Kuum ja niiske troopiline ilm saab jaaninädalaga läbi.

Pärast jaanipäeva õhutemperatuur päev-päevalt aeglaselt langeb, kuid ilm püsib põhjamaisele suvele omaselt soe. Meie ilm on väheaktiivse madalrõhuala mõjutada. Sageli sajab hoovihma, on äikest, ja ikka nii, et öösiti on sajuvõimalus väiksem, päeval suurem. Öine õhutemperatuur jääb öösiti 10–15 kraadi piiresse, rannikul veidi kõrgemale, päevamaksimumid tõusevad 18–25 kraadini.