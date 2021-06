Jüri Ratas: selle valitsuskoalitsiooni ajal jõudis Eesti mitte Euroopa, vaid maailma tippu

Kas te Tallinnas ainuvõimule jäämisest olete ka loobunud ja pigem mõtlete koalitsiooni peale pärast kohalikke valimisi?

Keskerakonna eesmärk on täita seesama tulemus, mida oleme viimased viis korda pealinnas saavutanud.



Ja novembri alguseks on samamoodi enamus kohtadest teie käes?

Ma loodan juba, et 17. oktoobri õhtuks.



Kuidas Toompeal praeguse koalitsiooni tervis on? Kui kuulata, mida eri osapooled räägivad, siis vahel tekib küll tunne, et selline abielupaar kaua vastu ei peaks – naine näägutab mehe kallal, ütleb tema kohta halvasti. Mees on küll diplomaatiline, aga ikkagi väga kriitiline.

See valitsuskoalitsioon on üle elanud väga raske koroonaviiruse teise laine, mis viis Eesti mitte Euroopa, vaid maailma tippu. Me oleme teinud riigieelarve strateegia, kus sees on päris suured kokkuhoiukohad. See on kindlasti tekitanud pingeid mitte ainult koalitsiooni sees, vaid ka nendes valdkondades.

Et pärast seda, kui on nii raske olnud, võib natuke rohkem näägutada?Küsimus ei ole näägutamises, vaid oma põhimõtete eest seismises. Keskerakond kindlasti ka selles praeguses koalitsioonis seisab oma põhimõtete eest, kui need puudutavad Eestimaa inimesi või eesliini.