2017. aasta seisuga oli Voose küla rahvaarv kõigest 65 inimest. Mõni võib öelda, et asustus on väljasuremisohus. Selle inimesed aga annavad endast kõik, et nii süütamisi kui küüditamisi näinud väikese küla hing elus hoida. Eesotsas selle eest võitleb Tanel Talve - poliitik, endine Riigikogu liige ja kohaliku elamuskeskuse, Päikesekodu, rajaja ning juht. Ta loodab viimasega küla ning maaelu vastu rohkem huvi tekitada, nii turistides kui ka Eesti inimestes. Ja seda innovaatiliste lahenduste abil: Päikesekodu lähistel on võimalik elusuuruses kärjes puhata.