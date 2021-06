Kuum teeb maasikale praegu kõvasti liiga, imbkastmissüsteem kohati küll aitab, aga silme all lihtsalt taim kuivab – see on midagi sellist, mida mina pole varem näinud,“ rääkis Tartumaa maasikakasvataja Helen Kaskema.

Ta kirjeldas, et maasikataim lihtsalt kukub jala pealt kokku otsekui inimene, kes on olnud pikalt päikese käes ja saanud päikesepiste: hommikul on püsti ja õhtul vajub longu.