Krimikirjanduse üks sümpaatsem kuritegusid lahendav duo

Mitchelli ja Markby suhe on kummaline. Lugeja ei saa sotti, kas nad on paar või mitte. Kolmandas raamatus suudlevad nad peaaegu, neljandas päriselt, kuid ka sealt edasi on ebaselgust piisavalt.

Võib lugeda kui iseseisvat romaani

“Krimkad kajastavad aegade algusse ulatuvaid eepilisi teemasid, nagu kadedus, armukadedus, kättemaks, ahnus, armastus ja viha ning vägivald,” rääkis Granger. Ja selgitas, et krimiromaanides toimub hea ja kurja võitlus ning nagu muinasjuttudes võidab mõistagi hea, kuigi tavaelus ei pruugi see nii olla. On ka kangelane – politseinik või detektiiv –, kes peab kaoses korra looma, ja see rahustab lugeja hinge.