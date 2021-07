Juulikuus on suveteatrites iga päev esietendus. Siin on Margus Mikomäe soovitused ja top 3!

| TEATER |



Lisaks sellele, et kõigil juulikuu nädalavahetustel on üle Eestimaa vähemalt kaks-kolm esietendust, jätkub neid argipäevadessegi. Vaatan lavastuste tutvustusi ja ei saa ka kõige parema tahtmise juures kinnitada, et peaülesandeks oleks publiku meele lahutamine.