Eelmine rohkete käbidega aasta oli kuuskedel 2019/2020, aga ehkki oleme kuulnud, et käbiaastad korduvad 4-5 aasta järel, ei jää ka 2021.a. käbirohkusele alla. Ju on loodusel omad plaanid.

Pildil on näha, et kuuseokstel ripuvad koos noorte roheliste käbidega ka eelmisest käbiaastast pärit suured pruuniks tõmbunud vanad käbid. Vanad käbid on kuivanud, seemned laiali paisanud ning oravad ja linnud need ära söönud.