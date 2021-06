Parem seebiooper kui vihakõne!

SIRJE A. REI kogust

Oma raha

Eestimaa teeb endale ise raha. Küllalt on teda võõraste rahatähtedega narritud, aitab!

Raha tehakse uuemal ajal paberist ning kindlustatakse kulla ja hõbedaga. Aga Eestimaal? Eks ütleb laulusalmgi: “Ei hõbedat, kulda ei leidu me maal, kuid viljakandvat mulda on küllalt igal pool.”

Kuna muudes riikides on rahal kulla väärtus, peaks Eestimaal siis rahal olema mulla väärtus. Kah maa seest võetud! Aga Eesti raha ei pruugi sugugi olla mulla väärtuseline, Eestis on veel mullapõues midagi muud väärtuslikku ja see on põlevkivi.

Võiks ju otsekohe rahad põlevast kivist teha, siis oleks selle kurss alati kange kui tuli, aga eestlane armastab raha koguda ja rahatasku sees võivad rahad tule välja hõõruda ning rahatasku omaniku talu põlema panna.

Sellepärast siis – las olla rahad ikka paberist!

Rahaühikutele tuleks tingimata algupärased eesti nimed anda. Nii näiteks võiks olla rubla asemel “rusikas” ja kopika asemel “näpp”. Et rubla saada, selleks tuleb sada kopikat korjata ja see võtab üksjagu palju aega, aga ühe “rusika” saamiseks aitaks viiest näpust küll. Et niisuguse loomuliku rahasüsteemi juures rikkaks üsna hõlbus saada on, see on iseenesest arusaadav. Seega ei jää nüüd muud üle, kui rahatähtede mustrite võistlus välja kuulutada ja ongi oma raha olemas!