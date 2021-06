Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Saunajuttude rubriik oli TV3 eetris ka aastaid tagasi. Ja miks mitte taaselustada meeleolukat võimalust külastada Eestimaa saunu, rääkida saunakultuurist ja ühe õige sauna n-ö tegemisest? Rubriigi idee sündiski eestlaste soovist saada kõvemaks saunarahvaks kui soomlased.

Suvist rubriiki “Imelised Eestimaa pulmad” vedav Anna Maria Uulma mäletab, et algselt oli mõte pigem suviseid üritusi kajastada, kuid siis – nagu välk selgest taevast – tekkis pulmalugude mõte. Nüüdseks on juba mitmes pulmas käidud ning juhtunud on nii mõndagi.