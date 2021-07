Nippe suvelillede ümberistutamisel

Õitsvad potitaimed on veetnud kaua aega kitsukeses anumas, ja esimene oluline asi, mida teha tuleks, on need korralikult ära kasta. Pealtpoolt kastes ei lase taime suur lehemass vett hästi juurteni, sestap on kõige lihtsam hoida potti mõnda aega vees, nii et vesi saab poti põhjaaukude kaudu imenduda ja taime janust päästa.

Potist välja

Rikkalikult kastetud taime on lihtsam ka potist välja saada. Selleks tuleb ühe käega õrnalt taime hoida ja teise käega poti seinu pigistades ning mudides taim ettevaatlikult potist välja sikutada.



Tihtipeale on kaua kitsukeses potis elanud taimede juured moodustanud mööda poti seinu ümmarguse või siis kandilise vormi. Nüüd tuleb süda kõvaks teha ning juuri veidike katki sikutada ja kõige alumisi juuri väljapoole murda, et nad uues kasvukohas saaksid valida endale laiema kasvusuuna, kui kitsuke pott võimaldas.

Uude kasvukohta

Seejärel istutage taim uude kasvukohta, vajutage muld õrnalt juurte ümber kinni ja kastke.

Vaadake kriitilise pilguga üle ka õied. Kindlasti eemaldage äraõitsenud ja seemneid valmistama hakkavad õied, siis on taimel lihtsam juurduda. Eemaldage ka viga saanud või lähiajal õitsemise lõpetavad õied ning kuivanud lehed.

Kindlasti ei tohi ka edaspidi unustada taime kastmist ning kord nädalas võiks suurte õitsvate taimede kastmisvette väetist lisada.