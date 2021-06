Vladimir Pool Pärnu rahutustest: midagi sellist poldud NSV Liidus peale Novotšerkasskit nähtud!

1973. aastal Pärnu KGB ülema asetäitjaks olnud Pool ütleb, et rahutuste tagant ei maksa poliitilisi motiive otsida, vaid ennekõike oli selle taga noorte keevalisus.

Mis on teil meeles Pärnus 1973. aasta 15. juunil aset leidnud noorterahutustest? Kas rahvas skandeeris ka midagi?

See oli tavaline poiste kisa. Ja tüdrukud andsid poistele muudkui hoogu juurde, karjusid oma kiledate häältega, et „mis te kardate” ja „miilitsad ei lase!”. Miilitsajaoskonna vastas ehitati parajasti kutsekooli nr 13 ning tüdrukud läksid ja lõhkusid telliskive väiksemateks tükkideks ning tassisid tellisetükke poistele kätte. Paar hoiatuslasku õhku tehti, aga see andis noortele vaid hoogu juurde.

Sattusin nende sündmuste ajal noortekamba ja sõjaväelaste vahele, kui tuletõrjemasin hakkas veejoaga noori laiali ajama, siis kasteti mind ka märjaks. Noored aeti veejoaga teistele tänavatele ja need, kel olid riided märjad võeti miilitsate poolt kinni.