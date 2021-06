UUSI SEADUSI | Postipakid maksu alla

Kui eraisik saadab teile kingitusena Venemaalt 20eurose paki, mille saatmiskulu on 4 eurot, tuleb see deklareerida, kuid käibemaksu tasuma ei pea. Kui aga sellise paki väärtus on 50 eurot, tuleb lisaks deklareerimisele tasuda ka käibemaks 54 eurolt ehk 10,80 eurot.