1. juulil lõpeb hädaolukord, kuid oht jääb püsima

Nakatumiskordaja on Eestis viimastel nädalatel olnud langustrendis, teatas terviseamet eelmisel nädalal. Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp selgitas, et kuigi ka järgnevatel nädalatel võib ennustada nakatumisnäidu langust, hakkab see ilmselt Delta tüve tõttu juulis taas tõusma. Teadusnõukogu juht professor Irja Lutsar lisas, et Delta tüvi võtab tõenäoliselt Alfa tüve üle ja saab järgmiseks dominantseks populatsiooniks.

Terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul tekitab muret olukord Suurbritannias, kus kestab Delta tüvest tingitud neljas laine. Lanno rääkis: „Delta tüvi ehk nõndanimetatud India tüvi murrab tasahilju sisse ka Eestisse ja on praegu domineerivast nõndanimetatud UK tüvest vähemalt ühe kolmandiku võrra kiiremini leviv.“

On kinnitatud, et suur osa Eestis tuvastatud Delta tüvest on Peterburis leviva tüvega sarnane. Sellest võib järeldada, et nakatumine on seotud Venemaal reisimisega. Lutsar selgitas: „Eks jalgpallifännid lähevad Venemaale, ja kui tagasi tulla, on ikka väga oluline see test teha, et veenduda, et ma ise ei nakatu, aga veelgi olulisem, et ma teisi ei nakata.“