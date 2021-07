Suur analüüs: miks võeti letti maksutõus ja kas seda üldse on tarvis?

Arve vaadates selgub, et maksude laekumisega Eestis praegu muret ei ole, ka lähiaastate ootused on pigem soodsad. Aga riigi kulud on vahepeal sissetulekute eest ära sõitnud.