Kuumatsunami kattis juunis Eesti

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Midagi pole teha: iga erakorraline ilmanähtus või -katastroof on vesi meteoroloogide tuuleveskile. Kolmkümmend aastat tagasi leidus valitsusametnik, kes arvas näiteks, et sünoptikuid polegi tarvis – ilm tuleb niikuinii, ennustad seda või mitte. Nüüdseks on olukord muutunud.

Ootamatud ilmamuutused või -ilmingud tekitavad alati hulgaliselt küsimusi, mis kipuvad korduma aastast aastasse. Ka praegu päritakse sünoptikutelt ja klimatoloogidelt, kas säärast põrgupalavusega kuumalainet on üldse Eestis esinenud. Kas praegune päike on eriti põletav? Need on vaid mõned küsimused, millele klimatoloogidel viimastel päevadel vastata tuli.