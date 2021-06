Nädala ilmaprognoos: soe suvi püsib

| NÄDALA PROGNOOS | Eestit ümbritsevad idast ja lõunast madalrõhualad, kuid paistab, et asja neil meie ilma kujundamisele eriti ei ole. Põhjuseks on Põhja-Atlandilt Skandinaavia keskossa ja sealt edasi üle Soome Venemaale purjetav suvesooja õhumassiga kõrgrõhuala.

Kui täna sajab veel kohati hoovihma ja püsib ka äikesevõimalus, siis edasi kuni nädala lõpuni on ülekaal kuiva õhuga kõrgrõhuala lõunaserva käes. Rõhkkondade piirialal pöördub tuul idakaarde – kui täna ulatuvad põhjarannikul tuulepuhangud kuni 13 m/s, siis edaspidi on tuul üsna nõrk. Mõningast tuule tugevnemist on oodata pühapäeval, kui meist lõuna poolt kulgev madalrõhuvöönd püüab end veidi põhja poole nihutada.