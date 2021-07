Mareta- ehk karusepäeval on kaks nime ja kaks tähendust. Ühe on ta saanud püha Margareeta ehk nurganaiste kaitse­pühaku järgi, teise aga arhailise karu austamise püha järgi.

Maretapäev oli kesksuviste põllu- ja heinatööde tähiseks ja sellel päeval ennustati ilma. Karusepäeva on peetud ka heinapühaks, mil heinatöödesse tehti vahe – et hunt ega karu karja ei tuleks. Tihtipeale andis püha ka vihm, on isegi ütlus, et maretapäev on vesine päev.