KUULA | Kas peaksid teadma oma veregruppi? Kes sobib verd loovutama? Mis seisus on verevarud?

Öeldakse, et vereloovutus on lihtsaim võimalus teha head. Ühe inimese annetatud üks veredoos aitab kolme abivajajat. Kas kõik inimesed peaks oma veregruppi teadma? Milline veregrupp on kõige haruldasem? Kes sobib vereloovutajaks ning kes mitte?