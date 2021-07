Suvele ja koolivaheajale vastu minnes on eriti laste puhul oluline teada, et õnnetusjuhtumikindlustus katab ka juhtumeid, kus otsest kehavigastust ei teki, kuid on tekkinud oht tervisele.

Vaata siit, kas päikesepiste ja kuumarabandus ka kvalifitseeruvad!