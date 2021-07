Laupäeval, 17. juulil kell 22.25 on ETV ekraanil paljude auhinnatud näitlejate osavõtul 2018. aastal Prantsuse ja Belgia ühistööna valminud eepiline ajaloodraama “Üks rahvas, üks kuningas”. Film räägib tormilistest sündmustest, mille käigus kukutati Prantsusmaal kuningavõim ja alguse sai Prantsuse revolutsioon.

Suured rahvarahutused 1789. aasta juulis on viinud despootia sümboliks kujunenud Bastille’ kindlusvangla vallutamiseni ja Pariisi tänavatel on tunda vabaduse tuuli. Kogu maad raputanud revolutsioonis armuvad kaks noort inimest, kes on tunnis­tajaks Euroopa ajalugu lõplikult muutnud sündmustele, sh kuningas Louis XVI hukkamisele.