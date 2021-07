Maaeluministrid said Läti piiri ääres taluõuel kokku

Juba traditsiooniks on saanud, et igal suvel külastab „Aasta põllumehe“ žürii konkursile esitatud kandidaate. Esimesena võttis žürii esmaspäeva hommikul sihikule tuntud Pajumäe talu Läti piiri lähistel Mulgimaal, kus siinse talumeierei tooted on alates jogurtitest, kohupiimadest kuni eri maitsega juustudeni rahvale juba ammu tuntuks saanud.