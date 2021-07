Euroopa munakanad pääsevad puuridest aastaks 2027

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Saaremaa kanakasvataja Tanel Tangi sõnul tuli otsus positiivse üllatusena: “See on hea uudis minule kui mahekasvatajale ja ma arvan, et ka minule kui loomasõbrale. Ma olen midagi kuulnud, et see oli arutlusel alates 2018. aastast, aga ei uskunud, et see nüüd nii kiiresti äkki käiku läheb.”

Tang hakkas 2020. aasta alguses Saaremaal mahekanu pidama, kuna tundis, et asjad liiguvad Euroopa Liidus aina mahedamas suunas. “Me võime võidelda küll selle vastu mis tahes pidi, aga fakt on see, et suur mass liigub keskkonnasõbralikkuse poole,” märkis ta. “Ma usun, et see võib esmapilgul ajada suuri tööstureid ja mingeid inimesi endast välja, aga arvan, et kümne või kahekümne aasta pärast see unustatakse ja mõeldakse, et kuidas me teistmoodi saimegi. Liigume paremuse poole.”

Puurikanade pidajatele on aga suur küsimus, kust võtta raha ümberehitusteks.