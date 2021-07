Paljud tomatitaimed on ebatavaliselt jämeda varrega ja õied ei sarnane tavaliste tomatiõitega. Need on nagu mingid lilleõied – topelt ja suured. Viljaalgeid nendel ei ole.

Palun selgitage, milles võib olla viga ja kas nende taimede juures saaks veel midagi parandada, et saaki saada.