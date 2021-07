KUHU REISIDA | Missugused on populaarsete sihtkohtade nõuded? Kus ei tehta vaktsineeritutele erisusi?

SOOME



Alates 21. juunist 2021 pääsevad Soome kõik Euroopa Liidu kodanikud, kellel on vaktsineerimine lõpetatud vähemalt kaks nädalat enne riiki saabumist või kes on vähem kui viimase poole aasta jooksul COVID-19 läbi põdenud. Riiki pääsevad ilma vaktsineemis- või haiguse läbipõdemistõendita need, kes on sündinud 2005. aastal või hiljem.

Tavapärane tööränne on alates 21. juunist võimalik ka laevadel. Töörändele jäävad kehtima Soome tervisameti kehtestatud reeglid: kui saabujal ei ole vaktsineerimistõendit või tõendit COVID-19 läbipõdemise kohta, peab maalesaabuja tegema teise koroonatesti 72 tunni jooksul peale Soome saabumist, seni peab olema eneseisolatsioonis.

LÄTI

Kõik Lätti reisijad (ka transiidi, kaubavedude puhul) peavad kuni 48h enne piiriületust täitma elektroonilise ankeedi lehel.

Lätti võivad ilma negatiivse PCR-testi tõendita ning eneseisolatsiooninõudeta siseneda:

isikud, kes on täielikult vaktsineeritud – alates 15. päevast vaktsineerimiskuuri lõpetamisest Euroopa Ravimiameti või WHO tunnustatud vaktsiiniga

isikud, kes on koroonaviiruse 180 päeva jooksul läbi põdenud.

ERAND: Vaktsineerimise ja viiruse läbipõdemise kinnituse esitamisest ja testide tegemise nõuetest on vabastatud:

Alla 12-aastased lapsed

Kauba- ja reisijateveo teostajad

laevale minevad või sealt tulevad meremehed

lennureisijad, kes transiidi ajal ei lahku lennuvälja kontrollialalt ja viibivad seal kuni 24h,

Lätti akrediteeritud diplomaadid ja nende pereliikmed,

diplomaatilised kullerid,

ametlikud delegatsioonid,

Valka ja Valga omavalitsuste elanikud, kes liiguvad nende omavalitsuste piires

ELi kodanikud ja alalised elanikud, kes igapäevaselt töö, õppimise, lapsehoiuteenuse saamise või alaealise/täiskasvanud erivajadusega õpilase saatmise eesmärgil ületavad Läti maismaapiiri.

Vaktsineerimata ja läbipõdemata isikutel on tarvilik saada 72h jooksul enne riiki sisenemist negatiivse tulemusega PCR-test või 24h jooksul enne riiki sisenemist antigeeni test.

KREEKA

24h enne saabumist tuleb täita ankeet. Perekonna kohta tuleb täita vaid üks vorm.

Lennujaamas toimub reisijate pisteline testimine, mille aluseks on registreerimisvormi täitjale saadetav QR-kood.

Riiki sisenemisel tuleb esitada üks kolmest dokumendist: