Haruldane salvestis metsanõukogust: jaotati vastutusalad ja pandi paika tulevikuvisioon

Hunt Kriimsilm harjutab peegli ees avakõnet. Kõne sihtgrupiks on meie kirev metsapere, sest Kriimsilm on just Metsanõukogu esimeheks määratud. Nõukogu tegevusse on kaasatud siilid, ahned metsatöösturid, oravad, puukallistajad, jänesed ja teised asjasse puutuvad huvigrupid.

"Peaaegu et metsa valitseja. Kõik loomad valisid mind ühel häälel!" kiidab Hunt oma uut ametit. "Ainult mittetulundusühingud mängisid mäkra ja olid vastu!"

Erapooletuks jäi vaid maa-ameti esindaja, aga mis seal imestada, tal on kogu elu aeg silmad-suu musta mulda täis olnud. Üllatusena tuli see, et sotside esindaja tõstis kohe esimesena oma punase käpa püsti. Pärast seda kerkis kohe kätemets!

Puudustele tuleb otsustavalt vastu astuda



Mitte ainult keskkonnaministri, vaid ka metsanõukogu esimehe jaoks on oluline esinduslik välimus. Esimesena õnnitlema saabunud Rebane toob talle selle eesmärgi täitmiseks värske ajakirja Burda.

Et see kõik ei paistaks pugemise ning altkäemaksuna, juhib Hunt vankumatu põhimõttekindlusega tähelepanu asjaolule, et Rebase karistusregistris on kunagine metsa prügistamise juhtum. Rebane kahetseb alandlikult toimepandud süütegu ning avaldab lootust, et sellest vaikib isegi ajalugu.

Samal ajal viib metsanõukogu elurikkuse töögrupp koosseisus Jänes, Hundu ja Jõmm läbi ajurünnakut, kus muuhulgas otsitakse lahendust küsimusele, mis vahe on lendoraval ja klaveril, milline on karu roll toiduvõrgustikus ning kuidas vältida taristuprojektide negatiivset keskkonnamõju. Viimase küsimuse lahenduseks on see, et jänes jookseb üle mäe, mitte mäe alt läbi.

Esimene Kiirmsilma väljakutse uues ametis on personaliküsimuste lahendamine. Ta määrab Siili looduskaitseinspektoris. Isikuomaduste, eelkõige musklirammu poolest sellesse ametisse paremini sobiv Karu otsustab hoopis pensionile minna. Uus juht tema avaldust aga vastu ei võta ning määrab Karu hoopis metsa rekreatiivsete väärtuste töögrupi eestvedajaks.