Legendaarne aiandusteadlane Kalju Kask jättis endast maha mitmeid puuviljasorte

Pensionile jäi Kalju Kask 80aastasena, kuid jätkas oma õunapuuseemikute vaatlusi, neist paremate väljavalimist ja paljundamist. 2020. aasta 30. juunil on ta kirjutanud: “Olen kõigil aastail jätkanud pooleliolevat aretust, viimased aastad tütar Meeli koduaias, kus olen valitud seemikutel teinud vaatlusi ja paremaid paljundanud istikuteks. Istikuid olen andnud Ahjas asuva aiale (Ain ja Arvi Ootsing), Priit Pedastsaarele ja ka Polli Kersti Kahu mahekatsesse.”

Kalju Kask jõudis poole sajandi vältel aretada või osaleda 20 õunapuusordi aretuses. Neist viis on Eestis paljundamiseks soovitatud sortide nimistus. Kõige uuemad, 2018. aastal sorditunnistuseni jõudnud sordid on ‘Kersti’, ‘Virve’ ja ‘Kalju’.

Ta on aretanud kolm pirnisorti: ‘Kadi’ (2011), ‘Polli punane’ (2011) ja koos Aleksander Siimoniga ‘Pepi’ (1998). ‘Pepi’ on Eesti koduaedades pirnipuudest valdav sort.

Kalju Kask oli erakordselt viljakas kirjamees. Ta on üheksa raamatu autor või kaasautor. Neist olulisim on 2010. aastal ilmunud “Puuviljandus Eestis. Sordid ja aretajad”. Ta on publitseerinud ligi 1000 populariseerivat või aianduses nõu andvat artiklit. Paljude ajakirjandusväljaannete hulgas oli Kask aktiivne kaastöötaja Maalehe nõuandelisa Targu Talita ilmumise algusest saati.