Ennustused lähevad täppi

Mõttevahetus Daniel Vaarikuga tõi meelde tema Memokraadi loo „Tulevik on tume”. Õigemini tõi meelde loo „Kõigi poliitikute välimääraja”. Seal ta vastab küsimusele, mida teeb poliitik, kui ta on lihtsalt poliitik, mitte minister. Selles jaotuses on 12 poliitikutüüpi, millest seitsmes on Nostradamus. „Nostradamus – ta hoiatab Venemaa eest, palgalõhe eest, Iisraeli–Palestiina konflikti eest, võõramaalaste eest ning senise poliitika jätkumise eest. Väga tänuväärne tüüp, kuna ei lase ausal luterlasel unustada, et elu on üürike.”