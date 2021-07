Mihhail Kõlvart: kas Tallinn tõmbab terve ülejäänud Eesti tühjaks? See ei ole mõeldav

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tallinna linnapea ei ole väga vaimustatud mõttest, et Eesti pealinnas võiks elada miljon inimest.

“Kui ma jalutan kusagil teise riigi pealinnas ringi või tutvun teiste linnade eluga, siis ma saan aru, et Tallinna omapära seisneb ka selles, et Tallinn ei ole ülerahvastatud. Ühest küljest me oleme pealinn, aga teisest küljest meil on õhku ja ruumi. Ja inimesed tegelikult seda ka hindavad.

Inimestele meeldib, et meie kõrval oleksid rohealad, pargid. Me ei saa Tallinna linna ainult tornidega täis ehitada. Kui veel täiendavalt 500 000 inimest tuleb – seda saab teha, aga kindlasti see mõjutab elukvaliteeti. Ja kas me tõmbame terve ülejäänud Eesti tühjaks? See ei ole mõeldav.”