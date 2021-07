Meie ei sõida raudteel, raudtee sõidab meie seljas!

SIRJE A. REI kogust

Juubelijutt

Kesa Karla ja Mäe Madis kohtusid üle pika aja külateel. “Mis see tähendab, et sul täna nii rõõmus nägu on, just nagu oleksid hea tehingu teinud?” küsis Madis Karla käest. “Seda mitte! Aga kas sa siis ei tea – täna on riigivolikogu kümneaastane juubel! Meil on ju ka oma küla saadik riigivolikogus.”

“Kuidas see siis sind nii väga rõõmustab?”

“Miks siis mitte? Kas riigivolikogu on vähe töötanud!”

“Noh, mis ta siis juba ära teinud on?”

“Oh, sellest rääkimise peale kulub terve päev ära!”

“Tuleta mulle ka mõni asi meelde:”

“Kui palju aga soovid! Üleüldse meie parlament töötab hoolega...”

“Mille kallal näituseks?”

“Näituseks? Näituseks ühisuste vaba... Ah, ei! Selle kallal töötab Prantsuse parlament. Aga meil on ka ikka palju ära tehtud, kõik ei tule korraga meeldegi.”

“Nimeta üks asi näituseks, mis on ära tehtud.”

“Noh, näituseks... ütleme see Balti ühtsuse... see on selline tore asi...”

“Aga luba, see eelnõu ei ole veel arutlusel olnudki!”

“Ah et see ei ole veel arutlusel olnudki... Aga mispärast? Just sellepärast, et riigivolikogu muude, palju tähtsamate asjadega koormatud oli.”

“Aga missuguste asjadega siis? Nimeta mõni!”

“Oh taevake! Homme õhtuni saaks nendest rääkida!”

“Aga ometigi, nimeta mõni!”

“Või neid vähe on... ühisuste vaba... ah, sellest ma juba rääkisin.”

“Jah, see oli Prantsusmaal, aga mis meie riigivolikogus tehtud on?”

“Noh, nimelt see... see sisse...”

“Sa tahtsid öelda sissetulekumaksu eelnõu?”

“Voh! Seesama jah! Seesama!”

“Aga see eelnõu ei ole veel läbi läinud.”

“Ei ole läbi läinud... Selle eest on jälle palju teisi eelnõusid läbi

läinud.”

“Missugused?”

“Et siis missugused... mitmesugused! Eelnõusid on palju. Näituseks see, kuidas ta nimi nüüd oligi...”

“Noh? Nimeta üks kõige tähtsamatestki!”

“Ahaa, meelde tuli! Tartu pesumaja eelnõu! Vaat see!”