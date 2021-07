Kui seni oleme harjunud elama teadmises, et inimese parim sõber on koer, siis nüüd on selgunud, et inimene on üha tugevamaid sõprussidemeid loonud hoopis õhksoojuspumbaga.

Igapäevaselt küpsetamisega tegelev Jüri kirjeldas, et annaks ilmselt ilma selleta otsad. "Tänu pumbale ma veel elan," nõustus ka Toivo. Pumba võimast abi kiidavad paljud teisedki. Kuid mida teha, kui pumpa pole?

Aknad kinni, aknad lahti

Siina jagas omi nippe, kuidas 30-kraadise kuumusega toatemperatuuri 25 kraadi juures hoida.