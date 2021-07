Kofkini kolmas bistroo, valvepolitseinik Herman Simmi soovitused ja muid leide 30 aasta tagusest Maalehest

“Hädasid on nii palju, et jagub haudagi kaasa võtta,” kirjutas vaimulik Kalev Raave 30 aastat tagasi Maalehes. Leheveergudel sekundeerisid kirjasaatjad kodu- ja välismaalt, kes ei jõudnud ära imestada, kuidas me nii kehvades oludes vabadusest saame rääkida.