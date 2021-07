Nimelt on selgunud, et alati ei ole inimeste arvuti varustatud vajaliku tehnoloogiaga või on see valesti seadistatud. Notariaalse toimingu tegemisel segaduste vältimiseks loodigi testkeskkond, kus saab juba enne kaugtõestamist veenduda, et arvuti võimaldab tehingus tõrgeteta ja turvaliselt osaleda.