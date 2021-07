Maailmaturul puidu hind kukub, aga Eestis on okaspuupalgi hind tõusnud 50%

Meenutame, et puiduvarumisega tegelevad ettevõtted viisid oma varud ladudes miinimumini aasta tagasi ajal, mil kardeti koroonakriisist tingitud tugevat majanduslangust. Samuti tekitas meelehärmi ja probleeme kooreüraskitest kahjustatud puidu realiseerimine, millega tuli paratamatult tegeleda. Seetõttu tundus paljudele mõistlik loobuda suurtest laovarudest ja jääda ootavale seisukohale, sest juba möödunud aastatel toimunu jättis metsandussektorisse kohati laastava jälje. Teadupärast hakkasid metsamaterjali hinnad järsult kukkuma juba 2019. aasta teisel poolel, mil maailmamajandus jahenes ja Kesk-Euroopat hakkas laastama kuuse kooreürask. Ka 2019/2020 aasta talv oli üks soojemaid, mis pärssis metsatöid ja mille tõttu kaotati enam kui kolm kuud väärtuslikku puiduvarumise tööaega. Ent nõudlus puidu järele aina kasvas. „Nüüd oleme olukorras, kus laovarusid püütakse vaata, et meeleheitlikult taastada, kuid raied pannakse seisma ning puiduturu telgitagustes toimuvat tunneb isegi see inimene, kes ise metsa ei oma. Seda juhul, kui tal on vaja midagi ehitada, läheb poodi ning näeb neid kõrgeid hindu,“ märgib Veedla.

Ent mündil on alati ka teine pool - käes on aeg, millest rahaliselt võidavad metsaomanikud, kel plaan oma metsa realiseerida käesoleval hooajal, kuna metsafirmad otsivad sobivaid lanke, kus töid teostada ning kvaliteetset puitu. „Hetkel on okaspuupalk tõesti heas hinnas, kuid selleks, et seda materjali ja maksimum hinda saada, tuleb oma metsa hooldada – vaja on teha õigeaegseid harvendusraieid, et mets saaks ehitusmaterjali kõlbulikuks sirguda. Vastasel juhul saab sealt vaid rohkelt energiatarbimiseks kõlbulikku materjali ja teadupärast on küttepuuhinnad jällegi ajaloo madalaimal tasemel,“ selgitab ASi Timber metsaspetsialist. Aron-Ken Veedla lisab, et täna tehtud sammud ilusa metsa kasvatamise nimel tasuvad end tulevikus kindlasti enam ära, kui mitte midagi tegemine praegu olgugi, et ahvatlus nüüd ja praegu lageraie kasuks otsustada on suur.