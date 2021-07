Ema ülevaade poja aastast kaitseväes: on hullematki nähtud

Nagu paljud teised, otsustas minu poeg minna ajateenistusse kohe peale gümnaasiumi, et kohustus oleks läbitud ja asi tehtud.

Arstlikus komisjonis valis oma järge oodates brošüüride hulgast huupi Kuperjanovi pataljoni Võrus, sest surnupealuuga embleem nägi lihtsalt tore välja.

Kaitsevägi pakub küll oma kodulehel mitmesugust infot, kuid päris kõike sealt teada ei saa, seda juba seetõttu, et väeosad ise on erinevad. Nii sai kaasa võetud asju, mida vaja ei läinud ja omakorda järele viidud neid, mida päriselt tarvis oli. Minu hämmastuseks selgus ka, et tänapäeval ostavad ajateenijad endale ise varustust, sest olemasolevad esemed on räbalaks kulunud või ebamugavad.

Laias laastus jagunes ajateenistus kolmeks suuremaks perioodiks. Selge alguse sai see siis, kui poisid hanereas bussi peale astusid ja kaugusse kadusid.