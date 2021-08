Eesti teadlased ehitavad Supermani ülikonda ja uurivad vähkkasvajate teket

“Pehmerobootika tegeleb seadmetega, mis on pehmed ja inimkehaga ühilduvad, näiteks rõivasarnased eksoskeletid, mis aitavad liikumisvaegusega inimesi ja on abiks taastusravis,” selgitas Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi kaasprofessor Kaija Põhako-Esko.

Aga eksoskelett võib ka tervet inimest üle tema võimete täiustada, näiteks kui inimesed peavad tööstuses liini taga tegema korduvaid liigutusi ja on väga suur vigastuste oht. Eksoskelette kasutatakse sageli ka spordis.

“Praeguste eksoskelettide häda on see, et need on kohmakad ja robustsed, enamasti jäigad konstruktsioonid. Me tahame teha need rõivasarnaseks,” rääkis teadlane. “Meie tehnoloogia võimaldab valmistada õhukest kangalaadset materjali, mis liigutab elektrivoolu toimel.”