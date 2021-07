VANA KULD | Seeneteadlane Tõnu Ploompuu selgitab, miks ei maksa süüa kukeseeni

Öeldakse, et valgel kärbseseenel ei ole halba maitset. Vastupidi – valge ja roheline kärbseseen olevat hea maitsega. Sellepärast nad ongi ohtlikud, et hea maitse on omane kõige ohtlikumalt mürgistele seentele. Jäädavalt mürgiste seente puhul on see häda, et nende mürke välja keeta ei anna. Valget kärbseseent ei tohi maitsta.

Paljud seened on aga lihtsalt vastiku maitsega. Näiteks sapipuravik, mida ükski normaalne inimene sööma ei hakka. Aga lõppeks on ikka nii, et kellele meeldib ema, kellele tütar. Kui Lõuna-Prantsusmaal saadakse teada, et me sööme siin männiriisikat, siis hakatakse meile ilmselt humanitaarabi jagama, et kas teil tõesti midagi paremat süüa pole. Aga põhjamaades on ta tunnustatud söögiseen.