Kuumalainet peavad paremini kinni massiivsed ja väikeste akendega majad, samuti muidugi need majad, kus on sisseehitatud jahutussüsteem, nendib Kurnitski. “Vanemates korterelamutes ei ole probleemid nii teravad kui pärast sajandivahetust ehitatud majades, mille ehitusel on järgitud suurte klaaspindadega arhitektuurisuunda.”

Sellised korterelamud võivad vägagi üle kuumeneda ja suvel ei ole nendes üldse lihtne elada. Kurnitski sõnul on selliste majade elanikel mõtlemisainet, kuidas olukorda parandada.