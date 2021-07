Mida teha, kui töökohal on liiga palav?

Mitmes töökohas on inimesed hädas siseruumides väga kõrgeks tõusnud temperatuuriga. Maaleheni on jõudnud fotosid termomeetritest, mis näitavad juba üle 40 soojakraadi ning töötajatele on see väga kurnav.