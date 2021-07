Tihti on solaarlambid müügisaalis nii paigutatud, et neid väiksemaid saab pikalt mõtlemata ostukorvi poetada. Kas on see vaid emotsiooniost või võiks neist ka mingit kasu olla?

Väikese valgusjõuga helendajad lisavad siiski aeda meeleolu ja salapära, eriti kui pimedas aknast välja kiigata. Kevadel tuletavad nad end ootamatult meelde, kui esimene pikem päikeseline päev on akut laadinud ja lambid ellu äratanud.