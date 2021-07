Katrin Linkov töötab seafarmis, kus on kuuma tõttu tulnud teha ümberkorraldusi.

“Meie kliimas ja majanduskeskkonnas ei ole võimalik loomi jahutada, see on oluline elektri ja vee lisakulu. Paeame hakkama saama nii, et toome tööpäeva varastesse hommikutundidesse. Siis on inimesel kergem ja loomad söövad paremini,” selgitab ta.

Päeval loomad ei söö ja magavad üksteisest võimalikult kaugel.