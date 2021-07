Raamatukogude uus täht Marje Ernits annab aastas välja neli raamatut: ideed jõuavad minuni aknast

Olete viimaste aastate jooksul järjepidevalt andnud aastas mitu raamatut välja.

Viimastel aastatel on nii tulnud, jah. Aega on. Ma ise imestan selle üle, et teemasid on. Mul ei ole kunagi seda probleemi olnud, et istud ja närid pliiatsit.

Esimene, 2003. aastal ilmunud raamat “Õpetaja, õpetaja!” oli pälvinud 2002. aasta romaanivõistlusel tunnustuse. Kas alustasitegi kirjanikutööd selle raamatuga või kirjutasite enne ka nii-öelda sahtlisse?

Ma ei ole kunagi sahtlisse kirjutanud, sest loomeinimene peab näitama oma asju. Ma pidasin päevikuid.