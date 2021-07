Rumm: 30. aastapäeval tuleks loobuda piinlikust missivõistlusest “kes oli kõige suurem iseseisvuse taastaja”

Ma ei tea ühtki toonast poliitikut, kes väidab, et üheksakümnendatel aastatel oli taasiseseisvumise varem välja hüüdnud Leedu majanduslikult või välispoliitiliselt Eestist edukam. Ikka näitas tegelikkus, et Eesti oli taasiseseisvumise järel edukaim Balti riik ning see edu tugines 20. augustil tehtud otsusele.

Eesti taasiseseisvumine oli meeskonnasport, oluline oli kõigi Eesti koondise mängijate panus ja kogu rahva, iga Balti ketis seisnud inimese toetus.